Aaron Ciammaglichella è passato in prestito in Serie C alla Ternana. Si è presentato in conferenza stampa a Terni

Aaron Ciammaglichella è passato in prestito dal Torino alla Ternana. Ora giocherà in Serie C in una squadra, come quella di Terni, che lotta per salire in Serie B. Il giovane giocatore si è presentato in conferenza stampa: “Sono molto felice di essere qui: la Ternana già in estate aveva provato a prendermi ma poi il Torino ha deciso di trattenermi. Le cose sono poi cambiate e appena si è presentata l’opportunità ho scelto Terni perché voglio mettermi in gioco. Questa è una piazza calorosa e mi è sembrata la scelta giusta per la mia crescita. Ringrazio il presidente e la società per aver finalizzato l’operazione”.

Sulle sue caratteristiche

Ciammaglichella ha poi proseguito: “Sono un centrocampista a cui piace buttarsi nello spazio. Penso che la mia caratteristica principale sia l’attacco della profondità, l’andare nello spazio. Anche attaccare l’area. Ma allo stesso tempo mi piace tornare e fare la fase difensiva. Quindi diciamo che mi piace correre. L’inserimento però rimane la cosa principale. Ho due idoli: uno è Zanetti, l’altro è Ibrahimovic. Due giocatori diversi da me e diversi tra di loro. Zanetti è un esempio, è quello che voglio diventare io. Ibrahimovic invece per le sue doti. Poi aveva anche sicurezza dei suoi mezzi”.