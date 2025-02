Le parole di Paolo Vanoli, allenatore del Torino, dopo la partita pareggiata per 1-1 dal Torino contro il Genoa

Paolo Vanoli ha parlato a DAZN dopo Torino-Genoa 1-1: “Abbiamo cercato a tutti i costi la vittoria. Sapevamo che era una partita importante anche per noi, per avvicinarci ai punti che ci servono. In queste ultime partite abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta. Casadei e Sanabria sono entrati bene. I nuovi ci possono dare una mano. Ma bisogna migliorare in personalità. Più responsabilità anche nel passaggio finale, nell’andare al tiro. I ragazzi hanno anche le qualità per tirare da fuori. Secondo me per come giochiamo, concretizziamo poco”.

“Oggi alla minima distrazione ci hanno fatto gol. Ma lo avevo detto a fine primo tempo, avevo visto molte partite del Genoa e i secondi tempi li fanno molto bene, avevo detto di stare molto attenti: questi sono i dettagli che ti portano via 2 punti. Abbiamo trovato solidità. A volte serve pazienza per trovare la giocata giusta, ma troppi passaggi orizzontali. Mi piace di più andare diretto. Una squadra con personalità palleggia nella metacapo avversaria. Sono dettagli che si possono migliorare. Ma i ragazzi hanno cambiato marcia e possiamo lavorarci”.

Vanoli sui nuovi arrivati

Sui nuovi: “Elmas è il ragazzo più indietro a livello fisico. C’era sempre la tentazione di metterlo dentro per le sue qualità importanti, ma poi ho fatto altri cambiamenti. A 3 con 2 punte potevamo fare qualcosa di più e abbiamo stressato di più la difesa. Casadei è cresciuto molto. L’esperienza lo ha fatto crescere. In prospettiva può essere importante, per il Torino e per la Nazionale. Stasera è entrato benissimo. In Inghilterra è stato usato tanto come doppio play, ma può giocare anche a 3. Ha i tempi d’inserimento da mezzala”.

La conferenza stampa di Vanoli

Che spiegazioni vi è stata data sul rigore?

“Non c’è niente da dire, ha parlato il direttore, era giusto intervenisse il Var dando il rigore, è un rigore netto”.



Due punti persi o uno guadagnato?

“Sono due punti persi per la prestazione, abbiamo fatto un buon primo tempo ma oltre il vantaggio potevamo concretizzare meglio, nel secondo tempo avevo detto di stare attenti, il Genoa fa meglio nei secondi tempi. Dopo il gol c’è stato un attimo in cui abbiamo perso le distanze, loro hanno guadagnato in autostima, poi dopo aver ripreso il cammino e cambiato sistema abbiamo avuto qualche occasione in più”.

Avete fatto un regalo che non eravate più abituati a fare: è per concentrazione o altro?

“Ho visto i ragazzi delusi, sono situazioni di gioco come quella che ha portato al loro pareggio. Non posso dire loro niente, questo è il settimo risultato utile consecutivo” .

Casadei-Biraghi: come giudica l’esordio? Tameze come sta?

“Tameze? Una botta, aveva saltato l’allenamento. Quanto a Casadei e Biraghi gli esordi sono stati positivi, è un ragazzo che può darci qualità dentro l’area. Pure Sanabria è entrato bene, meritava il rigore, stiamo diventando una squadra dove tutti sono importanti, i nuovi hanno qualità che possono essere utili a questo gruppo“.

Manca l’autostima?

“Per le qualità che hanno dovrebbero prendersi responsabilità, cercare di stressare l’avversario” .

Walukiewicz ha giocato in una posizione non sua: è una soluzione che potremmo rivedere o dettata solo dall’avversario?

“Si è comportato bene, avevo bisogno di lui, ci dava struttura in quel ruolo”.