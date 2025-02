L’allenatore del Genoa Patrick Vieira al termine del match finito 1-1 del Genoa in trasferta contro il Torino di Paolo Vanoli

Patrick Vieira ha parlato al termine di Torino-Genoa 1-1. Queste le sue parole in sala stampa: “SI può sempre giocare meglio ma abbiamo fatto una grande partita. Non era facile, soprattuto per il momento in cui abbiamo fatto gol, siamo poi tornati nel secondo tempo con voglia di segnare. Abbiamo trovato un gol meritatamente e il pareggio è stato meritato”.

La conferenza stampa di Vieira

“Sono molto contento per Pinamonti perché lo meritava un gol, lo aspettava da tempo ed è stato un gol importante per la squadra. Le condizioni di Badelj e Thorsby? Ancora non si sa nulla”.

“Il Torino ha messo tanta intensità nel primo tempo ma non ha creato molto per questo credo che il pari sia meritato. Una squadra non è stato superiore all’altra. Per noi è stato un punto importante, non era facile recuperare. Abbiamo dimostrato carattere, personalità e voglia di non perdere”.

“La forza della squadra è avere tanti giocatori di qualità, Messias ora sta meglio fisicamente e lui è un giocatore che aiuterà la squadra a creare di più in avanti. Masini mi piace molto, lavora per la squadra”.

“Non è semplice giocare contro il Torino, loro sono una squadra forte che gioca con intensità. Per questo sono contento del punto che abbiamo preso. La partita era difficile per noi ma lo è stata anche per loro”.

Infine sul rigore chiesto dal Torino: “Io credo che chiediamo a tutti se era rigore, metà dicono che era rigore, metà no. Io non posso controllare le decisioni dell’arbitro, posso controllare solo le decisione della mia squadra”.