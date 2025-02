Il direttore del Torino Davide Vagnati al termine del match finito 1-1 del Toro in casa contro il Genoa di Patrick Vieira

Davide Vagnati ha parlato al termine di Torino-Genoa 1-1. Queste le sue parole a DAZN, ai cui microfoni si presenta soprattutto per l”incredibile finale con protagonista l’arbitro. “Episodio che sposta. Sono qua apposta. Amarezza e delusione. L’arbitro doveva valutarlo lui in campo. Poi abbiamo la fortuna di avere la tecnologia, ma perché non è stato chiamato per correggere un errore umano? Più rivedo l’episodio, più non trovo il senso di non avero chiamato. La palla va verso Sanabria, la maglia viene tirata e lui va a terra. Perché non lo chiama? Per quale motivo? Boh. Ditemi voi, forse sarò di parte. Doppio errore: arbitro e Var. Prendiamo atto. Era il 90′, ci sono stati 2 episodi. Uno magari perde un attimo la lucidità. Non voglio puntare il dito, si sbaglia tutti. Ma aiutiamolo. Poi magari non lo si dava o non lo segnavamo”.

Sugli obiettivi del Torino

Poi ha continuato: “Non è vero che non abbiamo obiettivi. Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Per il rispetto, per il club. Ci sono dei tifosi che vengono a vederci, pagano il biglietto con dei sacrifici, abbiamo giocatori importanti e dobbiamo fare più punti possibili. Sono qua perché non mi accontento di questo pareggio, la squadra ha fatto una buona partita, con intensità e voglia. Si può pareggiare, non è che non si possa pareggiare. Ma c’è amarezza. Io non avevo la sensazione di subire gol stasera, ma abbiamo pagato qualche errore. Dobbiamo crescere su questo. Ma la squadra ha fatto una partita seria e meritava di vincere. Con questo episodio dispiace ancora di più”.