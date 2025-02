Due interventi sospetti in area in pieno recupero: Feliciani non va a rivedere nulla, proteste del Torino e della panchina intera

Un finale incandescente a Torino: non uno ma due possibili calci di rigore nella stessa azione, praticamente a cavallo tra il 93′ e il 94′. Prima è Matturro a stendere Ché Adams che si apprestava al tiro, poi l’azione continua e stavolta Sabelli tira giù Sanabria per la maglia a due passi dal palo. Proteste vibranti ed è incredibile che Feliciani non vada nemmeno a rivedere le due azioni, servendosi solo di un check con la sala Var. Nel conciliabolo rosso a Godinho per proteste.

Johan Vasquez e Che Adams