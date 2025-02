Il centrocampista del Torino, Adrien Tameze, si è fermato per un problema alla caviglia ed è stato sostituito nel primo tempo

Dura mezz’ora la partita di Adrien Tameze. Il centrocampista, titolare in Torino-Genoa, ha lasciato il campo per un infortunio che si è procurato da solo. Dalle immagini sembra essere la caviglia sinistra ad avergli impedito di proseguire. Dopo l’ingresso dello staff sanitario la scelta di sostituirlo con Gineitis, per precauzione. Previsti esami per il numero 61.