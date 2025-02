Molto della sfida di stasera dipenderà dal duello tra il difensore granata e l’attaccante azzurro, che saranno di fronte

È finito il tempo delle chiacchiere e delle trattative, da adesso fino a maggio si pensa soltanto al campo. Dopo l’importante striscia di 6 risultati utili consecutivi il Torino torna in campo per sfidare il Genoa in una partita che vale una gran fetta di salvezza, e l’obiettivo è ovviamente quello di trovare i tre punti che possano allontanare di molto la zona rossa. Sarà una sfida molto fisica, che nel recente passato è spesso stata bloccata, motivo per cui molto dipenderà dai duelli individuali. Tra questi, a spiccare sarà certamente quello tra Saul Coco e Pinamonti; una sorta di rivincita per l’attaccante azzurro, che all’andata ha perso lo scontro con l’ex Las Palmas.

Un Coco ritrovato

La stagione di Saul Coco sta via via prendendo una piega sempre più positiva. Arrivato in estate per sostituire Buongiorno, il difensore equatoguineano ha ovviamente dovuto fare i conti con una pressione davvero alta. Inizialmente ha sofferto di questo, compiendo qualche errore di troppo, poi però Vanoli lo ha aiutato cambiando anche sistema di gioco e da quando si è passati a 4 il suo rendimento ha subìto un incremento incredibile. Insieme a Maripan il numero 23 ha composto una difesa solidissima, che ha permesso al Toro di ritrovare la sicurezza che mancava a inizio campionato.

Lo scontro con Pinamonti

Da Lucca a Retegui, passando per Kean e Nico Gonzalez: il centrale classe ’99 nelle ultime settimane ha affrontato diversi tipi di attaccanti riuscendo a cavarsela, e oggi sarà il turno di Andrea Pinamonti. Il centravanti rossoblù ha fin qui segnato 7 reti in 23 partite, ma è a secco dal 21 dicembre. Questo alimenta in lui una gran voglia di far gol, motivo per cui sarà difficile contenerlo. Coco però ha dalla sua parte il ricordo della sfida d’andata, in cui nello 0-0 di Marassi è riuscito ad avere la meglio su di lui. Insomma, il duello tra i due rappresenterà una delle chiavi principali della partita: vedremo chi avrà la meglio.