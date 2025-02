La probabile formazione del Genoa / Vieira va verso il 4-3-3 con il solito Pinamonti in mezzo, sugli destra dovrebbe tornare Zanoli

Il Genoa di Vieira si prepara ad affrontare il Toro nel match di questa sera, con la squadra rossoblu che sembra aver finalmente risolto l’emergenza in attacco. Mister Vieira, grazie al ritorno di alcuni giocatori importanti, avrà molta abbondanza a sua disposizione. Il 4-3-3 sembra essere la scelta tattica per questa sfida, con il solito Pinamonti al centro dell’attacco, pronto a guidare la linea offensiva. A destra, ritorna Zanoli ed è pronto a prendersi subito una maglia da titolare sulla fascia, a sinistra ballottaggio Miretti-Vitinha con Messias pronto dalla panchina.

Centrocampo: Badelj, Frendrup e il ballottaggio per l’ultimo posto

A centrocampo, il Genoa potrà contare sul ritorno di Badelj, che affiancherà il solito Frendrup. Il terzo posto disponibile a centrocampo è ancora un’incognita, con Masini che lotta per una maglia da titolare insieme a Thorsby. La concorrenza è agguerrita, con il norvegese leggermente in vantaggio sul centrocampista italiano. Il centrocampo del Genoa sarà chiamato a fornire equilibrio e supporto alla fase offensiva, dove Pianmonti cercherà di sfruttare al meglio le imbucate dei centrocampisti

Torna Bani al posto di De Winter in difesa

In difesa, il Genoa dovrà fare a meno di De Winter, squalificato dopo il match contro la Fiorentina, dove ha anche segnato. Al suo posto tornerà Bani, che prenderà il posto da titolare al fianco di Vasquez. Sulle fasce, Martin sarà schierato a destra, ormai una sicurezza per questo Genoa. Mentre Sabelli occuperà la posizione di terzino sinistro con un compito più difensivo. La difesa rossoblu avrà il compito di contenere l’attacco granata, che sarà sicuramente determinato a sfruttare ogni occasione per mettere sotto pressione il reparto arretrato del Genoa. Con la formazione finalmente completa, mister Vieira si prepara a scendere in campo con un 11 competitivo, pronto a dare battaglia al Torino.

La probabile formazione del Genoa

Probabile formazione Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha A disp. Siegrist, Norton-Cuffy, Otoa, Matturro, Kasa, Masini, Onana, Messias, Cuenca, Venturino, Ekuban, Ekhator, Miretti. All. Vieira

Squalificati: De Winter

Indisponibili:Malinovskyi, Ahanor, Cornet