Ecco come cambia il Torino con Cristiano Biraghi, terzino sinistro arrivato nell’ultimo giorno di mercato alla corte di Vanoli

Cristiano Biraghi arriva al Torino nell’ultimo giorno di mercato, in prestito con diritto di riscatto, dopo una stagione alla Fiorentina in cui ha trovato pochissimo spazio, con sole 8 presenze in campionato. Il tecnico Palladino non gli ha concesso molte opportunità, e Biraghi ha deciso di cambiare aria per rilanciarsi. Il Torino, con la sua offerta, gli ha dato la possibilità di giocare con maggiore continuità, in un ambiente che potrebbe essere la chiave per il suo riscatto personale. Se il riscatto avverrà a fine stagione, Biraghi percepirà uno stipendio di 1,3 milioni di euro, un buon incentivo per tornare ai livelli che lo hanno reso un punto di riferimento nella difesa viola.

Il ruolo di Biraghi nel Torino: terzino sinistro nel 4-2-3-1

Cristiano Biraghi si prepara ad essere una delle pedine importanti nel Torino di mister Vanoli. Il giocatore, infatti, troverà spazio nel modulo 4-2-3-1 che il tecnico granata sta utilizzando, come terzino sinistro. In questo ruolo, Biraghi andrà a occupare lo slot lasciato vuoto dal trasferimento di Vojvoda al Como. Il suo compito sarà quello di presidiare la fascia sinistra, con la possibilità di spingere in fase offensiva e dare supporto al reparto avanzato, ma anche di garantire solidità difensiva, facendo valere la sua esperienza accumulata negli anni in Serie A. Biraghi, con le sue qualità tecniche e la capacità di arrivare sul fondo, rappresenta una risorsa preziosa per il gioco delle fasce del Torino.

L’alternativa in difesa a 3: il braccetto sinistro

In alternativa, Biraghi può essere utilizzato anche nel 3-5-2, un modulo che mister Vanoli ha adottato fino a metà stagione: in carriera ha già fatto l’esterno a tutta fascia, come lo stesso Vanoli ha ricordato. “Biraghi può fare bene sia da terzino nella difesa a quattro che da quinto”, ha dichiarato l’allenatore. Ma l’ex Fiorentina, in caso di necessità, può essere adattato anche al ruolo braccetto sinistro della difesa a 3. Sebbene non sia il suo ruolo naturale, Biraghi ha già ricoperto questa posizione in passato, e la sua esperienza nella fase difensiva potrebbe essere utile in questo schema. Il terzino, infatti, ha un buon senso della posizione e sa quando spingersi in avanti senza compromettere la solidità difensiva.