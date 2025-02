Alla vigilia di Torino-Genoa, l’allenatore granata, Paolo Vanoli, ha presentato così la partita in conferenza stampa

È la vigilia di Torino-Genoa e il tecnico granata, Paolo Vanoli, ha così presentato la partita di domani in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto un’ottima settimana, l’infortunio di Njie è stata una pecca e voglia fare l’in bocca al lupo al ragazzo. E’ stato un gladiatore perché nonostante l’infortunio al malleolo, che è doloroso, ha finito la partita. Questo è lo spirito che voglio io”.

La conferenza stampa di Vanoli

Ha parlato con i nuovi arrivati?

“Ho avuto la possibilità sia singolarmente che collettivamente di parlare con i nuovi arrivati. Prima capiscono le mie idee, più velocemente ci daranno una mano. Sono arrivati dei ragazzi molto motivati ed è quello che cercavo. Abbiamo preso ragazzi che arrivano da esperienze importanti come Elmas, che due anni fa ha vinto lo scudetto, Biraghi, che ho avuto all’Inter e poi ha fatto esperienze importanti alla Fiorentina. Casadei è un giovane che ho trovato maturato rispetto a quando l’ho conosciuto all’Inter. E Infine Salama è stata una bella sorpresa”.

Che Genoa si aspetta?

“Il Genoa è una squadra ben organizzata, ordinata. All’andata avevamo fatto una buonissima prova difensiva in un campo difficile, avevamo fatto meno bene in fase di possesso. Questi tre punti valgono doppio, siamo focalizzati sulla continuità che cercavamo”.

Gli acquisti sono stati concordati con la società? Perché la punta non è arrivata

“Sapete quanto sono schietto. Quello che mi ha un po’ irritato è stato leggere che sono deluso, arrabbiato. Non ho bisogno di essere interpretato. Tutti gli acquisti sono stati condivisi, la società ha lavorato bene perché abbiamo portato giocatori di valore sotto l’aspetto di mentalità, che hanno vinto, che sanno come fare uno scalino in più. Biraghi può fare bene sia da terzino nella difesa a quattro che da quinto, ci può dare una mano anche sui calci piazzati. Quello più indietro di condizione è Elmas, per il periodo che ha vissuto in Germania, ma è determinato a volerci dare qualcosa importante. Se abbiamo pazienza sarà un giocatore importante. Sapete benissimo che ho chiesto alla società il sostituto di Duvan ma non è facile sostituirlo nel mercato di gennaio. Per sostituire Duvan serviva un giocatore di un livello alto, una settimana fa parlando con il direttore gli ho detto che se non fossimo riusciti ad arrivare a un profilo importante avremo dovuto lavorare diversamente per rinforzare la rosa. Ecco perché mi da fastidio leggere che sono irritato. No, sono concentrato. Ho pian piano dimostrato il mio valore, siamo riusciti a uscire dalla burrasca, ora dobbiamo essere positivi e unire. Adesso dobbiamo raggiungere l’obiettivo, poi io sogno sempre in grande”.

Come stanno dal punto di vista della condizione fisica i nuovi acquisti?

“Quello più indietro di condizione è Elmas, dobbiamo essere bravi a dosar il minutaggio per evitare infortuni perché è un giocatore che ci può dare tanto. Tutti gli altri sono arrivati in buone condizioni ma se vogliono il posto da titolare devono guadagnarselo perché c’è un gruppo di giocatori che hanno dimostrato quanto ci tengono, lo hanno dimostrato anche a Bergamo. I nuovi sono giocatori funzionali al nostro sistema di gioco e credo che abbiano migliorato la nostra rosa”.

I quattro nuovi ti danno la possibilità di avere delle varianti tattiche in più?

“Sì, per quello che dico che abbiamo lavorato bene. Ci tengo a chiarire che Salama non è stato preso per sostituire Zapata, dopo l’infortunio di Njie abbiamo preso un giocatore che può fare l’esterno e in caso di necessità la punta. È sbagliato criticare un giocatore che non è venuto per sostituire Duvan. È arrivato motivato, ha minutaggio nelle gambe e lo porterò in panchina. Non lo conoscevo ma me ne ha parlato bene il direttore. In generale i giocatori che sono arrivati sono duttile, Biraghi all’Inter faceva il quinto, poi ha giocato nella difesa a quattro. Casadei per me può giocare in un centrocampo a due ma ha anche grandi capacità di inserimento e può fare gol. Oggi possiamo avere anche un centrocampo a tre con più gamba. Elmas non ha bisogno di presentazioni, con la sua intelligenza tattica può ricoprire diversi ruoli in attacco, è un giocatore che ci porta tanto. A Bergamo l’interpretazione inziale era di giocare con il 4-1-4-1, poi Gasperini ha spostato Brescianini avevo detto che ci saremmo dovuti mettere a cinque”.

A Bergamo aveva detto che sperava che arrivasse la punta, cosa è cambiato?

“L’ho detto perché il sogno di avere l’opportunità di arrivare a un giocatore importante in attacco ce l’avevo. Poi penso di avere due attaccanti forti: Adams si espresso meglio con un giocatore vicino ma anche prima di venire al Toro faceva la prima punta e ora lo sta facendo bene. Poi non dimentichiamoci che abbiamo anche Sanabria, che non è l’ultimo arrivato. Non si poteva sostituire Duvan con un giocatore normale, perché avevamo già due giocatori di un certo spessore. Non sono un integralista in quello che faccio”.

Solo il Monza ha preso più gol di testa rispetto al Torino, cosa manca?

“Manca un po’ di fisicità e un po’ di concentrazione. Nel gol che abbiamo preso a Bergamo, Coco non può perdere l’uomo ma anche Adams poteva fare un passo e coprire la zona. Siamo riusciti a migliorare un po’ dal punto di vista della struttura perché Casadei è alto 1.90, anche Biraghi ha una buona struttura. Già che l’altezza manca un po’ di malizia”.

Come sta Schuurs?

“Non c’è nessun problema. Il ragazzo sta continuando la rieducazione, per aiutalo l’abbiamo mandato dal suo specialista. Ogni tanto lo sento ed è determinato a rientrare al più presto. Capisco che stare lontano dal campo è difficile. L’esclusione è stato una casualità perché avevamo solo due slot che si erano liberati con le cessioni”

Tameze sta facendo bebe, domani può giocare?

“Tutti devono essere pronti per giocare, anche i nuovi. Il fatto che Tameze stia facendo bene per me è una grossa vittoria, quello che sta facendo è una grande vittoria per noi e per il mister”.