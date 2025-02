Domani sera il Toro affronterà il Genoa all’Olimpico Grande Torino: Vanoli va verso la riconferma degli 11 titolari di Bergamo

Domani sera alle 20.45 il Torino di Vanoli affronterà il Genoa di Vieira. In vista della partita Paolo Vanoli sta pensando alla miglior formazione possibile da schierare. Molto probabilmente il tecnico granata riconfermerà l’ormai solito 4-2-3-1 e, con grande probabilità si affiderà ancora agli 11 titolari che hanno pareggiato con l’Atalanta 1-1 e battuto il Cagliari 2-0. I nuovi arrivati dovranno sgomitare non poco per entrare nella formazione titolare come detto anche da Vanoli in conferenza stampa. Nessun dubbio in porta dove Milinkovic-Savic sta facendo una stagione straordinaria. Tra le statistiche del serbo ricordiamo i 3 rigori parati su 3 e le ben 86 parate (primo in Serie A per parate effettuate). Al centro della difesa agirà la coppia, ormai ben rodata, composta da Coco e Maripan, quest’ultimo anche reduce dal gol del pari contro l’Atalanta.

Pedersen sempre più sicuro del suo posto, Tameze rischia qualcosa

Come terzino destro giocherà Pedersen che, con la partenza di Vojvoda, è sempre più sicuro del suo posto da titolare. A sinistra invece dovrebbe giocare Borna Sosa, anche se l’arrivo di Biraghi insidia non poco il suo posto da titolare. In mediana ovviamente giocherà Ricci che con le sue qualità è sempre più importante per questo Torino. Affianco a lui va verso la riconferma Tameze anche se l’arrivo di Casadei mette qualche dubbio in più. In ogni caso il francese dovrebbe ancora partire titolare contro la squadra ligure. Davanti ai due mediani ovviamente giocherà il numero 10, Nikola Vlasic. Il croato è in uno stato di forma invidiabile ed è difficile immaginare che Vanoli voglia rinunciarci. In più Elmas che potrebbe giocare in quella posizione non è ancora in condizione per reggere 90 minuti.

Davanti nessun dubbio

Alla sinistra di Vlasic agirà il numero 7, Yann Karamoh, che cercherà di sfruttare al meglio la sua velocità e la sua capacità nel dribbling per creare problemi alla difesa organizzata del Genoa. In panchina non ci sarà Njie a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato contro l’Atalanta. In quel ruolo potrebbe subentrare Salama arrivato apposta dalla Francia. A desta invece giocherà Lazaro che avrà il compito di cercare il fondo e mettere palloni pericolosi nell’area avversaria. L’unica punta sarà Ché Adams. Pronto a subentrare Sanabria che a partite in corso può offrire opzioni tattiche differenti a Vanoli.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp: Paleari, Donnarumma, Masina, Biraghi, Walukiewicz, Dembélé, Casadei, Elmas, Linetty, Gineitis, Salama, Sanabria. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zapata, Schuurs , Savva, Ilkhan, Njie, Ilic.