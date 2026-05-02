Sintesi e commento della partita Udinese-Torino, gara valida per la giornata numero 35 di Serie A in Friuli

Giornata numero 35 di Serie A: Udinese-Torino. Squadre senza pensieri e partita che ha tutte le carte in tavola per poter divertire. Runjaic deve rinunciare al capitano Karlstrom per infortunio e sceglie Ekkelenkamp (preferito a Oier Zarraga) in mezzo al campo vicino a Miller. Torino con Marianucci in difesa al posto di Maripan, tenuto conto dell’infortunio di Ismajli. Simeone unica punta con Vlasic alle sue spalle e dunque centrocampo a 3 con Casadei, Ilkhan e Gineitis. Dopo 4 minuti prima opportunità grossa per il Toro. Marianucci lancia lungo per Lazaro che becca in area Simeone: il Cholito con il mancino si fa parare il tiro da Okoye. All’11’ risposta dell’Udinese con Kabasele che si ritrova il pallone sul destro in area: Coco con un intervento salva tutto. Primi 15 minuti piacevoli. Non c’è molto pressing da ambo i lati. Torino che ci prova altre due volte con Simeone ma nulla di fatto. In mezzo un sinistro di Zaniolo che finisce alto. Ma al 22’ errore dei granata che vale il vantaggio dell’Udinese (annullato dopo segnalazione del Var). Pessima gestione del pallone di Gineitis che si fa rubare palla sulla trequarti da Buksa. Poi Zaniolo prova a scartare Paleari che interviene bene. Palla a Buksa che a porta vuota (difesa solo da Coco) centra il palo. Zaniolo poi subito con il mancino fa gol, ma viene tutto annullato per fuorigioco del numero 10! Torino adesso che soffre. Meglio l’Udinese giunti al 30’. Al 32’ Zaniolo fa tutto da solo e si accentra dalla destra, poi calcia bene con il mancino ma Coco salva tutto mandando in corner. 1 minuto di recupero. E proprio al 46’ arriva il gol dell’Udinese. Coco esce e non è efficace, Ekkelenkamp aggira Gineitis e mette in mezzo con il mancino. Obrador arriva sul secondo palo e tocca il pallone con il destro provando a salvare, ma sbuca Ehizibue che mette dentro. Finisce così il primo tempo: Torino in calo e giustamente punito poco prima del fischio di fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo. Ammonito Kabasele dopo 1 minuto per fallo su Simeone. Al 4′ ammonito invece Obrador per fallo su Kabasele. Minuto numero 6: raddoppia l’Udinese su corner. Batte con il destro Miller: capitan Kristensen stacca di testa e anticipa sia Simeone che Paleari. 2-0 Udinese. Duro colpo per i granata. Al 12′ due cambi nel Toro: dentro Kulenovic e Prati al posto di Ilkhan e Casadei. Ora si torna alle due punte. Al 15′ Obrador fa fallo su Zaniolo e rischia il doppio giallo. Lo stesso Obrador prova a calciare in porta al 19′: palla alta. Paleari impegnato due volte, in entrambi i casi blocca il pallone. Prima il colpo di testa di Buksa, poi il destro di Ekkelenkamp. Al 20′ fuori Obrador e dentro Biraghi. Toro che non riesce a trovare la scintilla della reazione. Piove sul bagnato: si fa male Simeone al 24′. Nello stesso minuto entrano Zarraga e Gueye al posto di Ehizibue e Buksa. Simeone si rialza subito e stringe i denti. Ma al 27′ entra Njie al suo posto. Al 31′ doppio cambio per l’Udinese: entrano Piotrowski e Mlacic al posto di Miller e Kabasele. Granata che non riescono proprio ad essere pericolosi. Zaniolo al 35′ sfiora il 3-0 con un sinistro molto velenoso da fuori. Al 39′ ultimo cambio della partita e si tratta di Arizala per Atta. Forcing finale del Torino. Ma sono prima Zaniolo e dopo Gueye a impegnare Paleari in parate non complicate. 5 minuti di recupero. Finisce 2-0 per l’Udinese. Pessima partita.