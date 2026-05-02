Udinese-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino
Il Torino di Roberto D’Aversa affronta in trasferta l’Udinese di Kosta Runjaic, squadra che dista solo 3 punti in classifica dalla squadra granata. Una vittoria del Toro porterebbe ad agganciare i friulani nella corsa alla parte sinistra della classifica. Partita che, per il Toro, sarà caratterizzata dall’assenza di numerosi giocatori fuori per infortunio, tra gli stop più recenti quelli di Adams, Zapata e Ismajli. Nell’Udinese ancora assente Davis, ma i bianconeri possono contare sulla qualità a centrocampo di Atta, reduce da una doppietta nella partita contro la Lazio. Segui Udinese-Torino in diretta su Toro.it.
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Udinese-Torino: il prepartita
Ore 14.45 Squadre rientrate negli spogliatoi: tra poco si parte!
Ore 14.30 Squadre in campo per il riscaldamento e primi tifosi già presenti sugli spalti.
Ore 14.10 Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Nel Torino Simeone unica punta, centrocampo a 3 e Marianucci al posto di Maripan. Nell’Udinese invece non ce la Karlstrom.
Ore 14 I pullman delle due squadre sono arrivati al Bluenergy Stadium di Udine. Manca un’ora al calcio d’inizio. A breve squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita e formazioni ufficiali.
Ore 13 Mancano due ore al fischio d’inizio di Udinese-Torino. Le squadre non sono ancora arrivate allo stadio ma sono attese nella prossima mezz’ora. Una volta all’interno dell’impianto, dopo la ricognizione sul campo, inizierà il riscaldamento.
Udinese-Torino: le formazioni ufficiali
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Atta; Buksa. A disp. Padelli, Sava, Nunziante, Arizala, Camara, Mlacic, Piotrowski, Zarraga, Bayo, Gueye, Vinciati. All. Runjaic.
Torino (3-5-1-1): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Biraghi, Nkounkou, Prati, Ilic, Tameze, Savva, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.
Udinese-Torino: la diretta
Calcio d’inizio alle 15
Udinese-Torino 0-0: il tabellino
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Atta; Buksa. A disp. Padelli, Sava, Nunziante, Arizala, Camara, Mlacic, Piotrowski, Zarraga, Bayo, Gueye, Vinciati. All. Runjaic.
Torino (3-5-1-1): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Biraghi, Nkounkou, Prati, Ilic, Tameze, Savva, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.
Arbitro: Mucera di Palermo; Assistenti: Cecconi e Moro; IV uomo: Zanotti; Var: Maggioni; Avar: Dionisi.
Udinese-Torino, dove vederla in TV e streaming
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Della serie +1, niente Europa 🤣🤣🤣 SFCairese… sorcini maledetti!!!
probabile sconfitta in arrivo SFT