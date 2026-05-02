Le formazioni ufficiali di Udinese-Torino: nei granata a sorpresa Simeone unica punta e Luca Marianucci titolare

Manca poco al calcio d’inizio di Udinese-Torino. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Nei bianconeri a centrocampo Ekkelenkamp viene preferito a Zarraga. In attacco Buksa con alle spalle Zaniolo e Atta. Il capitano Karlstrom non ce la fa per infortunio e non figura nemmeno in panchina. Nel Torino invece in difesa non gioca Maripan ma Marianucci al posto di Ismajli. A sorpresa, Simeone unica punta con alle spalle Vlasic e quindi centrocampo a 3 con Casadei, Ilkhan e Gineitis. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Atta; Buksa. A disp. Padelli, Sava, Nunziante, Arizala, Camara, Mlacic, Piotrowski, Zarraga, Bayo, Gueye, Vinciati. All. Runjaic.

Torino (3-5-1-1): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Biraghi, Nkounkou, Prati, Ilic, Tameze, Savva, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.