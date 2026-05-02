Ecco i giocatori convocati dagli allenatori Runjaic e D’Aversa per Udinese-Torino, in programma alle 15
Dopo i recenti pareggi ottenuti da Udinese e Torino in rimonta, rispettivamente contro Lazio e Inter, le due squadre sabato 2 maggio torneranno ad affrontarsi in Serie A.
I due allenatori faranno affidamento sui propri uomini migliori, ma D’Aversa dovrà fare a meno di qualche pedina preziosa. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro, il tecnico granata ha rivelato che Zapata, Adams, Ismajli e Pedersen non prenderanno parte all’incontro. Di seguito ecco i convocati delle due squadre.
Udinese-Torino, i convocati di Runjaic
In attesa di comunicazione
Udinese-Torino, i convocati di D’Aversa
Portieri: Israel, Paleari, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador
Centrocampisti: Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Savva, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Kulenovic, Njie, Simeone
Pescato dalla rumenta. Occhio a non mettere il moru che poi scatta l’obbligo.