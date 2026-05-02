La probabile formazione dell’Udinese per la sfida contro il Torino: Runjaic punta sui suoi uomini per tornare a vincere in casa

Il Torino dopo la recente prestazione positiva in disputata in casa contro l’Inter si recherà Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese nella 35a giornata di campionato.

Sulla carta ci sono tutti i presupposti per assistere a una sfida combattuta ed equilibrata, con entrambe le squadre che nelle ultime settimane hanno conseguito dei risultati importanti. L’equità delle forze in gioco è testimoniata anche dalla posizione di classifica, che vede i friulani all’undicesimo posto con 44 punti e i granata al tredicesimo con 41. Per affrontare il Torino, Runjaic farà affidamento sui suoi migliori uomini a disposizione, che verosimilmente saranno schierati nel 3-4-2-1 di riferimento.

Difesa a tre a protezione di Okoye

In porta, Okoye avrà il compito di difendere i pali della propria porta e di guidare il reparto difensivo che sarà verosimilmente composto da Kristensen, Kabasele e Solet. In mediana, Runjaic potrà fare affidamento su Miler e Klastrom che avranno il compito di supportare la difesa per permettere ai riferimenti offensivi di agire liberamente nella trequarti granata. Sulle corsie, Ehizibue e Kamara tenteranno di arginare le possibili avanzate degli esterni granata, senza mancare di supportare la squadra in fase offensiva.

Atta illumina il centrocampo

Il reparto offensivo dell’Udinese è probabilmente il reparto più competitivo della squadra nonostante i pochi gol realizzati in casa. Zaniolo e Atta hanno disputato un’ottima stagione, come testimoniano i 5 gol e 6 assist del primo e i 5 gol e 3 assist realizzati dal secondo. Vista l’assenza di Davis, Runjaic farà affidamento su Gueye in attacco, e contro il Torino cercherà di trovare la sua prima rete stagionale.

La probabile formazione dell’Udinese

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Runjaic per la sfida contro il Torino:

Probabile formazione dell’Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Atta; Gueye. A disp. Padelli, Nunziante, Sava, Piotrowski, Ekkelenkamp, Arizala, Camara, Mlacic, Zarraga, Bayo, Buska, Vinciati. All. Runjaic.

Indisponibili: Bertola, Zanoli, Zemura, Davis.

Squalificati: nessuno.