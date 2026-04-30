I granata di D’Aversa sono imbattuti da 1 mese in trasferta dove, però, faticano di più a trovare la via del gol

Reduce dal pareggio casalingo contro l’Inter capolista, che ha sancito la salvezza matematica, Il Torino si appresta a fare visita all’Udinese di Runjaic. Il prossimo turno di campionato vedrà affrontarsi due squadre accomunate dall’assenza di obiettivi, con i bianconeri freschi del rocambolesco pareggio dell’Olimpico di Roma, ma entrambi in un ottimo periodo di forma.

Torino imbattuto da 1 mese i trasferta

I granata non perdono in trasferta dallo scorso 21 marzo, data in cui il Torino è uscito sconfitto per 3-2 dai rossoneri a San Siro. Nelle gare successive a Cremona e Pisa, il Torino ha registrato 1 vittoria e 1 pareggio e una sola rete subita, al netto di una scarsa produzione offensiva (1 gol). Il bilancio complessivo delle ultime 5 trasferte, però, è negativo e conta 3 sconfitte 1 pareggio e 1 vittoria. D’altro canto l’Udinese risulta essere più debole tra le mura amiche dove ha ottenuta una sola vittoria negli ultimi 3 mesi. Tuttavia, Il bilancio delle ultime 5 gare casalinghe è uguale a quello dei granata: 3 sconfitte 1 pareggio e 1 vittoria.

Udinese, pochi gol fatti in casa

Per ciò che concerne le reti subite lontano da casa, il Torino ne conta 30 sulle 56 totali, numeri che, nelle ultime due trasferte, si sono attutiti grazie ai due clean sheet. Al Bluenergy l’Udinese dimostra una chiara difficoltà in zona offensiva, dove è andata a segno solo 16 volte, rispetto ai 41 gol totali.

Torino, poco prolifico in trasferta

Al netto dei risultati non entusiasmante in casa, la difesa friulana rimane solida e difficilmente punibile davanti ai propri tifosi. In tutta la stagione, dei 46 gol subiti 20 sono stati incassati al bluenergy Stadium anche se nelle ultime gare la difesa si è dimostrata essere più solida, subendo solo 2 gol nelle ultime 4 gare casalinghe. Il Torino, delle 39 reti stagionali, 16 le ha siglate in trasferta, ben 7 in meno rispetto ai gol casalinghi. Una produzione offensiva lontano da casa che, anche con D’Aversa, rimane poco prolifica, tanto che i gol messi a referto nelle ultime 4 trasferte sono 4.