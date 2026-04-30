D’Aversa ha confermato in conferenza stampa che altri giocatori hanno avuto problemi fisici in settimana e salteranno Udine

Come ha dichiarato il tecnico granata Roberto D’Aversa, durante la settimana ci sono stati nuovi problemi fisici che hanno coinvolto la rosa granata. Di seguito elencati gli attuali infortunati:

ADAMS: Stando alle dichiarazioni di D’Aversa il giocatore ha stretto i denti contro l’Inter nonostante un dolore che è iniziato durante la partita, probabilmente non ci sarà a Udine.

PEDERSEN: Già out per la sfida contro i nerazzurri molto probabilmente non riuscirà a recuperare

ZAPATA: Il tecnico granata ha affermato che in settimana ha avuto anch’esso dei problemi fisici, un vero peccato visto che era tornato da poco a disposizione della squadra e aveva inciso bene contro la squadra di Chivu

ISMAJLI: In settimana problemi anche per Ismajli che salterà Udine, sarà seconda partita mancata nelle ultime 3 dopo la squalifica che gli ha impedito di scendere in campo a Cremona

ANJORIN: Rimane anche lui ancora indisponibile per il problema rimediato all’anca

ABOUKHLAL: Il marocchino ha già terminato la sua stagione a seguito del problema al ginocchio e dell’artroscopia effettuata

Ad ogni modo si attendono i comunicati ufficiali della società sugli inofrtuni più recenti.