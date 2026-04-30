L’Udinese di Runjaic ospita il Torino di D’Aversa nella 35a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro

Reduce dal pareggio contro l’Inter di Cristian Chivu, il Torino si prepara alla trasferta di Udine in occasione della 35esima giornata. Sabato alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium andrà in scena la sfida contro l’Udinese di Kosta Runjaic, squadra fisica e muscolare che sarà un osso duro per i granata.

Sfida fondamentale per il Toro se non altro per raccogliere informazioni in vista della prossima stagione. L’incontro si terrà sabato 2 maggio alle 15.00, e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.