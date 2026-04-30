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L’Udinese di Runjaic ospita il Torino di D’Aversa nella 35a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro

Reduce dal pareggio contro l’Inter di Cristian Chivu, il Torino si prepara alla trasferta di Udine in occasione della 35esima giornata. Sabato alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium andrà in scena la sfida contro l’Udinese di Kosta Runjaic, squadra fisica e muscolare che sarà un osso duro per i granata.

Sfida fondamentale per il Toro se non altro per raccogliere informazioni in vista della prossima stagione. L’incontro si terrà sabato 2 maggio alle 15.00, e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.

A microphone bearing the logo of DAZN is seen at the end of the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
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ultimo aggiornamento: 30-04-2026

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Udinese-Torino, D’Aversa cerca il primo successo contro Runjaic