Toro a Udine per confermarsi: sfida decisiva contro Runjaic tra ambizioni e tabù da sfatare
Reduce dalla buona reazione nel finale contro l’Inter e da un periodo positivo sul piano delle prestazioni, il Toro cerca conferme a Udine nella prossima giornata, dove affronterà l’Udinese di Kosta Runjaic.
Squadra fisica e intensa, quella bianconera, che dispone però anche di diverse soluzioni di qualità: dalla tecnica di Atta agli strappi di Zaniolo, passando per i tiri dalla distanza di Ekkelenkamp e il fiuto del gol di Keinan Davis.
D’Aversa, forte dei recenti segnali incoraggianti, va a caccia della sua prima vittoria contro Runjaic, tecnico che non è mai riuscito a battere nei due precedenti, risalenti alla sua esperienza sulla panchina dell’Empoli.
I precedenti tra D’Aversa e Runjaic
Gli unici incroci con l’allenatore tedesco risalgono infatti alla scorsa stagione, quando il suo Empoli raccolse un pareggio e una sconfitta contro l’Udinese di Runjaic. La gara d’andata, disputata il 25 novembre 2024, si chiuse sull’1-1: in gol Pietro Pellegri nel primo tempo, prima del pareggio di Keinan Davis nella ripresa.
Il ritorno si concluse invece con un netto 3-0 in favore dell’Udinese, grazie alla doppietta di Ekkelenkamp e al sigillo finale di Thauvin a tempo scaduto. La sfida di sabato rappresenta dunque un’occasione importante per D’Aversa, che punta a conquistare il suo primo successo contro il tecnico tedesco.