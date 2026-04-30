Il tecnico granata ha fatto ripartire la squadra dal suo arrivo: la conferma, però, resta al momento lontana

Le incognite che circondano il Torino sono ancora numerose: dalla questione stadio ai riscatti, fino alla scelta dell’allenatore per la prossima stagione. Sono quindi diversi i nodi che la società dovrà sciogliere da qui alla fine del campionato.

In occasione della presentazione dell’arrivo del Giro d’Italia, Urbano Cairo ha infatti rivelato che la questione dell’allenatore è uno dei nodi che la società sta cercando di sciogliere. Il presidente del Torino ha infatti commentato positivamente il lavoro svolto da D’Aversa dal suo arrivo, e per questo non è esclusa una sua possibile conferma: “D’Aversa lo stiamo valutando per una possibile permanenza“.

D’Aversa si gioca tutto nel finale

Per il tecnico granata sarà quindi fondamentale evitare cali di rendimento nelle ultime giornate di campionato, dal momento che ogni partita potrebbe incidere sul suo futuro. D’Aversa, dopo aver centrato il primo obiettivo stagionale, ossia la salvezza, cercherà di proseguire su questo trend positivo per provare quantomeno a eguagliare, se non a superare, il bottino di punti della scorsa stagione. Infine, il derby potrebbe rappresentare una chiave importante del finale di stagione, anche alla luce del fatto che Cairo sta comunque valutando possibili alternative per la panchina.

Il lavoro di De Rossi non è passato inosservato

Prima di commentare il rendimento di D’Aversa, Cairo non ha comunque mancato di sottolineare l’ottima impressione che gli ha fatto un altro allenatore di Serie A: “De Rossi sta facendo bene, lo conosco, mi piace come persona e come allenatore”. Il tecnico era già stato seguito in passato e, visto il rendimento mostrato con il Genoa, la società granata potrebbe valutare anche il suo profilo per la prossima stagione. Ad oggi, Cairo ha ammesso di non aver ancora preso in considerazione questa ipotesi, ma il finale di stagione del Torino permetterà alla società di effettuare le valutazioni più opportune.

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.



