Non segna da Pisa, quando era stato decisivo: dopo tre gare a secco punta l’Udinese, che nell’ultima stagione ha castigato due volte

Adams è certamente un valore prezioso della rosa del Torino, ma nelle ultime settimane ha dovuto fronteggiare la concorrenza dei suoi compagni di reparto.

Dopo il gol realizzato contro il Pisa, lo scozzese non è più riuscito a fare la differenza, e nella sfida contro l’Inter non ha quasi mai saputo inserirsi nel cuore del gioco. Nonostante sia uno dei migliori realizzatori della squadra, con 7 gol tra Serie A e Coppa Italia, ad Adams mancano ora almeno tre reti per eguagliare il rendimento della scorsa stagione. L’ ex Southampton nelle prossime settimane dovrà quindi cercare di ripagare la fiducia che gli ha dato D’Aversa schierandolo spesso come titolare di riferimento.

La concorrenza può riaccendere il ballottaggio

Nelle ultime settimane, Simeone e Adams si sono affermati come i titolari della rosa, ma, alla luce del rendimento non brillante dello scozzese, D’Aversa potrebbe valutare di concedere maggiore spazio ai compagni di reparto. Con la , il tecnico granata potrebbe infatti dare più minuti a quei giocatori che finora hanno trovato spazio soprattutto a gara in corso. Tra questi, Zapata, rientrato dall’infortunio, rappresenta il principale contendente per una maglia da titolare; tuttavia, anche l’impatto avuto da Njie contro l’Inter potrebbe spingere D’Aversa a impiegarlo con maggiore continuità. Contro l’Udinese sarà quindi fondamentale per Adams tornare al gol, per evitare di perdere terreno nel finale di stagione.

L’Udinese la sua vittima preferita

Da quando è in Italia, Adams sembra aver sviluppato una particolare “affinità” con diverse squadre avversarie. Sono ben sei le formazioni contro cui ha già realizzato due gol, e sabato avrà l’opportunità di incoronare l’Udinese la sua vittima preferita. Nel corso della stagione 2024/2025, Adams è andato a segno in entrambe le gare di campionato contro i friulani, mentre quest’anno i bianconeri hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà il Torino. L’Udinese, soprattutto in casa, si è infatti confermata una squadra ostica da affrontare, ma questo non impedirà ad Adams di provare ad aumentare il proprio bottino personale e tenere il passo dei compagni di reparto.

Che Adams of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.



