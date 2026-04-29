In occasione del grande arrivo del Giro d’Italia, il presidente del Torino ha commentato il recente scandalo arbitrale

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, era presente alla presentazione dell’arrivo del Giro d’Italia a Roma e ha espresso la sua considerazione per De Rossi: “De Rossi sta facendo bene, è una persona perbene, lo conosco, mi piace come persona e allenatore“. Sulle possibili alternativedel Torino: “Ad oggi non ho considerato un’ipotesi De Rossi inquanto al momento abbiamo D’Aversa che stiamo valutando per una possibile permanenza. Vedremo se la cosa sarà possibile o meno, ne parleremo con lui e con Petrachi per scegliere la soluzione migliore”.

La questione arbitrale

Cairo ha commentato ai media locali il recente scandalo arbitrale e il possibile commissariamento della FIGC: “Abbiamo un presidente del CONI che ha detto che farà le cose in modo attento e regolare, che non sentirà pressioni, ammesso che ce ne siano”. Il presidente granata ha poi parlato della figura di Buonfiglio: “È lì per rispettare regolamenti. Siamo in buone mani. Poi ci possono essere idee diverse, ma abbiamo un presidente del CONI capace. Ci affidiamo a lui, ieri mi è sembrato abbastanza chiaro”. Sullo scandalo arbitrale, Cairo non ha invece voluto esporsi sulla questione: “È una cosa in divenire, non conosco bene tutte le carte ed è difficile dire cos’è realmente successo”.