Secondo una statistica, il Torino ha un undici titolare con uno stipendio medio tra i più alti del campionato

Il Torino, come spesso ha dichiarato D’Aversa, naviga in una posizione di classifica che non rispecchia il valore effettivo della rosa: almeno questo era la situazione della squadra granata prima del suo arrivo in panchina.

Tuttavia, nonostante la risalita nelle ultime settimane, il Torino continua a occupare stabilmente una posizione nella colonna destra della classifica, la stessa in cui le squadre al termine della stagione non possono prefissarsi ulteriori obiettivi che non siano il mantenimento della categoria. Con l’attuale 13esimo posto, la formazione granata si sta preparando a terminare l’ennesimo campionato senza particolari acuti. Tuttavia, per valore degli stipendi della formazione titolare, il Torino sarebbe una delle prime 10 squadre della Serie A.

Torino 8° per stipendio dell’undici titolare

Il Torino, infatti, considerando l’undici titolare più utilizzato da D’Aversa dal suo arrivo, vanta un monte stipendi lordo complessivo di circa 25 milioni di euro. Questo dato rende la squadra granata l’ottava di questa speciale classifica stimata da Transfermarkt. L’Inter è saldamente al comando con un totale di 92 milioni, mentre Juve e Milan chiudono il podio rispettivamente con 60 e 55 milioni di euro. Roma e Napoli, con 53 e 51 milioni sono le ultime due squadre che orbitano nell’ordine di grandezza dei 50 milioni. Successivamente, la Lazio con 36 milioni, e la Fiorentina con 34 si collocano davanti al Torino, che con i suoi 11 titolari supera l’Atalanta e il Sassuolo con 23 e 20 milioni di euro di stipendi.

La parte sinistra della classifica

Nell’altra metà della classifica, ci sono squadre che per stipendi sono al di sotto del Torino ma che comunque sono in una posizione più alta in campionato. Su tutti, oltre all’Atalanta e il Sassuolo, anche Bologna, Como, Udinese e Parma vantano un monte stipendi degli undici titolari inferiore a quello granata. I lariani, che occupano attualmente la 5a posizione, sono 13esimi in questa speciale classifica, con un valore di 15 milioni, mentre Parma, Lecce e Pisa mostrano la somma di stipendi totali più bassi, tutti che orbitano nell’ordine dei 10 milioni di euro.