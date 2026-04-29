L’arrivo di D’Aversa non solo ha risollevato il Torino in classifica ma ha anche permesso ai granata si segnare di più

A ormai 2 mesi dall’arrivo di D’Aversa, il Torino ha cambiato volto sotto tutti i punti di vista e grazie al lavoro del tecnico si è tirato definitivamente fuori da una situazione critica. Il merito del tecnico è stato quello di entrare, in poco tempo, nella testa dei giocatori e attraverso il lavoro metterli nelle giuste condizioni di poter dare il meglio di sè. D’Aversa ha preso il Torino dopo la 26a giornata di Serie A quando i granata, con la ferita della sconfitta di Genova ancora aperta, si trovavano al 15° posto in classifica e a soli 3 punti dalla zona retrocessione.

D’Aversa, una situazione critica al suo arrivo

Oltre ad aver assunto la guida della squadra in una situazione così complicata, D’Aversa ha dovuto fare i conti con una scarsa produzione offensiva e una, ancor più grave, solidità difensiva. Infatti, al momento dell’arrivo del tecnico, il Torino aveva siglato appena 27 reti e subite 47, esattamente il doppio, in sole 26 giornate di campionato. Con questi dati il Torino deteneva il 15° attacco e la peggior difesa in assoluto del campionato, oltre che 6 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria nelle ultime 8 gare.

Il lavoro importante di del tecnico

Per quanto il lavoro fatto da D’Aversa sia stato il minimo sindacale e, dunque, aver condotto la squadra alla salvezza posizionando correttamente i giocatori nei rispettivi ruoli, è giusto, comunque, dare credito al lavoro del tecnico che è stato determinante per la stagione granata. Oltretutto, si sono visti risultati anche dal punto di vista del gioco che è sembrato più frizzante e propositivo, a testimonianza dei 14 gol messi a referto in 8 gare. In questo modo, il Torino ha raggiunto quota 39 reti in campionato, risalendo di sei posizioni nella classifica degli attacchi e portandosi all’ottavo posto. Tuttavia, si sono registrati miglioramenti anche in difesa che, grazie al lavoro del tecnico e anche al declino delle squadre di fondo classifica, non è più la peggiore, nonostante i 56 gol subiti restino un numero elevato.