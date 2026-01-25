Ennesima prova disastrosa del Torino che vede nella difesa un costante fattore di incertezza e fragilità

Sulla carta sembrava difficile fare peggio dell’andata all’Olimpico Grande Torino contro il Como, ma al Sinigaglia, i granata sono riusciti a rendere ancora più significativo il passivo al termine dei 90 minuti.

In una gara da dimenticare senza nessun acuto o azioni particolarmente significative, da rimarcare è la prestazione fornita dal reparto difensivo del Torino. La partita contro il Como è diventata storica per i padroni di casa, che tra le mura amiche non erano mai riusciti a realizzare più di 6 reti. Questo ennesimo record della squadra di Fabregas non poteva che non arrivare contro il Torino, che nei due incontri stagionali contro i lariani ha subito 11 gol.

40 gol subiti e 8 clean sheet

Un dato sorprendente del Torino, oltre alle 40 reti subite in appena 22 giornate di campionato, è l’alternanza tra prestazioni difensive molto negative e prove di assoluta solidità nel corso della stagione. I granata di Baroni hanno infatti già collezionato 8 clean sheet, numeri in linea con le migliori difese del campionato. Allo stesso tempo, però, è altrettanto significativo il numero di partite in cui il Torino ha subito un quantitativo elevato di reti. Escludendo le 8 gare terminate senza subire gol, restano 14 partite in cui la squadra ha concesso reti, con una media di 2,85 gol subiti a partita.

La peggior difesa del campionato

Nonostante il discreto numero di partite disputate senza subire gol, ciò che risalta maggiormente agli occhi dei tifosi è il numero delle disfatte arrivate nel corso della stagione. La costante insicurezza di una squadra che appare spesso in balia degli avversari non può essere un elemento distintivo del Torino, che nella sua storia si è sempre distinto come tutto fuorché fragile o arrendevole. Ma questo non può sorprendere: già nella scorsa stagione la difesa si era rivelata essere l’anello debole del Torino, ma in estate Cairo e Vagnati non l’hanno rinforzata come serviva (è arrivato il solo Ismajli, spesso incline a guai muscolari, al posto di Walukiewicz) e i risultati sono quelli che stiano vedendo.

Nelle prossime settimane i granata saranno chiamati a risolvere i propri problemi interni, perché proseguendo con l’andamento delle ultime settimane il Torino rischia seriamente di ritrovarsi invischiato nella lotta per la salvezza.