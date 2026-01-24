Toro.it

Al Filadelfia un gruppo di tifosi ha atteso il rientro del pullman per avere un confronto con squadra e dirigenza

Dopo il pesante 6-0 del Sinigaglia un gruppo di tifosi granata ha atteso il ritorno della squadra al Filadelfia. Il confronto è andato in scena alla presenza del ds granata Petrachi che si è fermato a parlare con chi ha scelto di chiedere spiegazioni. Tutto dopo che la dirigenza ha rinnovato la propria fiducia a Baroni scegliendo per il ritiro, che comincerà martedì.

ultimo aggiornamento: 24-01-2026

salacercipersempre
1 ora fa

Ah ah ah.
Cosa volete che gli importi il parere dei tifosi con tali pancie e tasche piene.

