Al Filadelfia un gruppo di tifosi ha atteso il rientro del pullman per avere un confronto con squadra e dirigenza

Dopo il pesante 6-0 del Sinigaglia un gruppo di tifosi granata ha atteso il ritorno della squadra al Filadelfia. Il confronto è andato in scena alla presenza del ds granata Petrachi che si è fermato a parlare con chi ha scelto di chiedere spiegazioni. Tutto dopo che la dirigenza ha rinnovato la propria fiducia a Baroni scegliendo per il ritiro, che comincerà martedì.