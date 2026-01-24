Toro.it

Questa la decisione presa dalla società dopo il pesante 6-0: il Torino di Marco Baroni sarà in ritiro da lunedì

Troppo pesante il risultato del Torino a Como. Un 6-0 senza senso e non è la prima volta che la squadra fa figure simili in stagione. Arriva la decisione della società: squadra in ritiro. Da lunedì i granata non faranno rientro nella propria abitazione dopo gli allenamenti.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, loosk on prior to the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 24-01-2026

Iscriviti
Notificami
26 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Eporedia
Eporedia
1 minuto fa

Vattene

IMG_1358
salacercipersempre
salacercipersempre
1 ora fa

Ah ah ah. In ritiro? Ripeto quanto già commentato. Quello a cui stiamo assistendo è da ufficio inchieste. Siamo scarsi e con una società inesistente ma questo è oltre. Perchè non è possibile che sti 11 bipedi indegni granata siano fenomeni con un avversario e invece con un altro, come… Leggi il resto »

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
55 minuti fa
Reply to  salacercipersempre

Bravo

Roland
Roland
1 ora fa

Come si fa a non esonerare un allenatore già di suo mediocre dopo 4 sconfitte consecutive, di cui l’ultima per 6a0?

Oltre al fatto che siamo con le pezze, è semplicemente l’ennesima dimostrazione del menefreghismo di quel maledetto che ci “guida”.

Last edited 1 ora fa by Roland

Torino, da Cairo e Petrachi fiducia a Baroni