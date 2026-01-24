Questa la decisione presa dalla società dopo il pesante 6-0: il Torino di Marco Baroni sarà in ritiro da lunedì

Troppo pesante il risultato del Torino a Como. Un 6-0 senza senso e non è la prima volta che la squadra fa figure simili in stagione. Arriva la decisione della società: squadra in ritiro. Da lunedì i granata non faranno rientro nella propria abitazione dopo gli allenamenti.