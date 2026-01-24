Crollo granata, finisce 6-0 a Como: Baroni incassa la fiducia della società nonostante il pesante ko

Termina 6-0 in favore dei padroni di casa la sfida del “Sinigaglia” contro il Como di Fabregas. Una mazzata pesantissima e umiliante per il Toro, incapace di difendersi dalle avanzate lariane ma anche di reagire ai colpi subiti.

Alla quarta sconfitta consecutiva e con soli sei punti di vantaggio dalla zona retrocessione, per il Toro si aprono inevitabilmente i tempi delle riflessioni. Intervenuto ai microfoni di SKY nel post partita, Marco Baroni ha però affermato di aver ricevuto la fiducia del Presidente Cairo e del direttore sportivo Petrachi. “Ho parlato con Cairo e Petrachi e mi hanno ribadito la fiducia. Mai come adesso sento la fiducia“.

Il tecnico granata ha anche aggiunto di non aver intenzione di dimettersi, e di aver chiesto scusa ai tifosi. Almeno per il momento, il tecnico sembrerebbe quindi ancora confermato.