È un classe 2007 il nuovo obiettivo di mercato dei granata: centrocampista inglese delle giovanili del Tottenham

A poco più di una settimana dalla fine del mercato, il Torino sembra aver individuato un nuovo giovane profilo che potrebbe rinforzare la rosa granata.

Callum Olusesi, centrocampista classe 2007 di proprietà del Tottenham, è stato individuato da Petrachi e dai suoi collaboratori come un possibile rinforzo non solo per la squadra di Baroni, ma anche per quella di Baldini in Primavera. Al momento, la sensazione è che l’inglese possa ricoprire all’interno del Torino lo stesso ruolo di Rivas: un talento di prospettiva per la Primavera che potrebbe essere convocato da Baroni in prima squadra nel corso della stagione.

La carriera

Callum Olusesi è un centrocampista inglese nato l’11 marzo 2007 a Lambeth, Londra, e fa parte del settore giovanile del Tottenham Hotspur. Dopo aver militato nelle giovanili del club a partire dalla stagione 2022/2023, Olusesi ha firmato il suo primo contratto professionistico, che lo legherà agli Spurs fino a giugno 2029. Nelle sue esperienze con l’Under 18 del Tottenham si è messo in evidenza sul piano realizzativo: nella prima stagione ha collezionato 3 gol in 14 presenze, mentre in quella successiva ha migliorato il bottino con 7 reti in 21 partite. A seguito del rendimento mostrato, Olusesi è stato promosso nell’Under 21 nelle ultime due stagioni. Nel campionato 2024/2025 ha realizzato 5 gol in 11 presenze, mentre nella stagione in corso ha contribuito con una partecipazione a un’azione da gol in 6 incontri disputati.

Le caratteristiche

Olusesi è un centrocampista che, nel corso della sua giovane carriera, ha ricoperto diversi ruoli in mediana. Grazie alla sua capacità di proteggere il pallone, l’inglese è stato spesso schierato come mediano davanti alla difesa, ma in altre occasioni ha agito da mezzala, ruolo in cui si è messo in evidenza anche per il contributo realizzativo. Caratteristiche che hanno attirato l’interesse del Torino, pronto a puntare sul classe 2007 come talento di prospettiva da far crescere e, in futuro, aggregare alla prima squadra.