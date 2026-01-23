Il classe 2007, di proprietà del Tottenham, è vicino al Torino: può arrivare in prestito con diritto di riscatto

Classe 2007, di proprietà del Tottenham: è Callum Olusesi, centrocampista – può ricoprire il ruolo di mediano ma pure quello di mezzala – che gioca nella formazione B del Tottenham. Sarebbe un acquisto in prospettiva, un giocatore che potrebbe dividersi tra Prima squadra e Primavera. Un giocatore che, come Rivas, potrebbe lavorare a contatto con la squadra di Baroni ma avere la possibilità di giocare con quella di Baldini.