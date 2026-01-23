Il classe 2007, di proprietà del Tottenham, è vicino al Torino: può arrivare in prestito con diritto di riscatto
Classe 2007, di proprietà del Tottenham: è Callum Olusesi, centrocampista – può ricoprire il ruolo di mediano ma pure quello di mezzala – che gioca nella formazione B del Tottenham. Sarebbe un acquisto in prospettiva, un giocatore che potrebbe dividersi tra Prima squadra e Primavera. Un giocatore che, come Rivas, potrebbe lavorare a contatto con la squadra di Baroni ma avere la possibilità di giocare con quella di Baldini.
il totthenam che ti lascia un prestito con diritto di riscatto di un ragazzo di 19 anni già ti fa capire tutto!
Ohhh, finalmente un nome di grido. AAaaaahhh bum!