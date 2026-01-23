Nelle ultime ore si è registrato un interesse da parte del Torino per il difensore attualmente in forza alla Fiorentina

Al netto di un calciomercato finora poco produttivo ed esigenze ancora non ottemperate, la società granata rimane vigile nel dare a Baroni un difensore centrale. Nelle ultime ore la dirigenza granata ha sondato il nome di Luca Ranieri, difensore di piede mancino attualmente in forza alla Fiorentina. Il centrale classe 1999 sta trovando poco spazio nella squadra, da poco, ridimensionata da Vanoli e la sua permanenza non è più cosa certa. Nelle ultime ore è stato rilevato anche un interessamento da parte della Lazio.

L’esigenza di un mancino per la difesa granata

Il nome di Luca Ranieri può incidere positivamente su più piani. In primis il difensore andrebbe a riempire un pacchetto difensivo minuto sia in termini di prestazioni che numerici. Un altro aspetto per cui i granata gioverebbero da tale acquisto è il suo mancino, infatti, la retroguardia granata presenta solo difensori di piede destro, fatta eccezione di Masina che però è sempre più in fondo alle gerarchie del tecnico. Alla luce dell’acquisto sfumato di Ricardo, la dirigenza granata è obbligata a operare nel reparto difensivo e nelle ultime ore si sono registrati passi in avanti anche nella trattativa che porta a Jappert, difensore argentino classe 2004, anch’esso di piede destro. Per cui Ranieri rappresenta un nome valido che andrebbe a infoltire il reparto portando esperienza oltre che soluzioni differenti dettate, appunto, dal suo mancino.