Le notizie del calciomercato italiano delle ultime 24 ore: Lang vola in Turchia, Perisic dice si all’Inter

Sono ancora numerose le trattative in corso, quando manca poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato invernale. Nelle ultime ore il Napoli di Antonio Conte è decisamente on fire nel mercato d’uscita ed entrata. Dopo vari interessamenti, tra cui Lazio e Atalanta, è fatta per il passaggio di Giovane Santana do Nascimento dal Verona al Napoli, per una cifra di 20 milioni. Un contratto fino al 2030 con opzione per il successivo lega il talento brasiliano ai partenopei, che sperano di averlo già per la partita contro la Juventus. Gli azzurri, dopo aver ceduto in prestito Lucca, piazzano anche il secondo colpo in uscita: Noa Lang lascia il Napoli dopo soli 6 mesi. L’attaccante olandese passa al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. L’inter, dopo l’acquisto di Leon Jakirovic, sembra considerare un lieto ritorno. Ivan Perisic ha dato la sua disponibilità alla squadra nerazzurra. L’esterno croato, che compierà 37 anni a febbraio, potrebbe dunque ritornare in nerazzurro dopo 5 anni dall’ultima volta. Nei prossimi giorni la dirigenza nerazzurra avvierà i contatti con il PSV.

Fiorentina, Dzeko saluta dopo 6 mesi

Finisce l’avventura di Edin Dzeko in viola dopo appena 6 mesi. L’attaccante bosniaco lascia Firenze e vola in Germania, dove giocherà per lo Schalke. La fiorentina è anche interessata a Niakaté difensore centrale del Braga. La squadra portoghese, che vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto, è in contatto con la Fiorentina per trovare una quadra.

Lecce e Lazio

Il Lecce ha ufficializzato l’acquisto di Walid Cheddira, centravanti marocchino ormai ex Sassuolo. L’attaccante è arrivato in città nella giornata di ieri ed è già disponibile per l’imminente turno di Campionato. Salendo più su nella penisola troviamo la Lazio di Sarri che sembra prossima a un’altra operazione di mercato. Il difensore centrale Alessio Romagnoli è, infatti, molto vicino a lasciare la squadra biancocelste dopo 4 stagioni. L’AlSadd è in trattativa avanzata con la Lazio per l’acquisto del difesore centrale. La Lazio sta sondando il terreno per trovare un sostituto all’istante e uno dei nomi presenti sul taccuino del ds Fabiani è Gaspar del Lecce