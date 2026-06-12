Comunicato del club che annuncia la fine del rapporto con il tecnico pescarese, che lascerà il Toro per far spazio a un nuovo allenatore

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Torino FC ha reso noto che il club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il comunicato: “Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera”.

Si rimane in attesa dell’annuncio de nuovo allenatore, Ignazio Abate.