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Comunicato del club che annuncia la fine del rapporto con il tecnico pescarese, che lascerà il Toro per far spazio a un nuovo allenatore

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Torino FC ha reso noto che il club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il comunicato: “Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera”.

Si rimane in attesa dell’annuncio de nuovo allenatore, Ignazio Abate.

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Juventus FC.

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ultimo aggiornamento: 12-06-2026

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Jones
Jones
22 secondi fa

Grazie di tutto e buona vita SFT

Berggreen
Berggreen
27 minuti fa

… momentaneamente.

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