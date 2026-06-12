L’allenatore che attende l’ufficialità della sua nomina come nuovo tecnico del Torino ha definitivamente salutato la Juve Stabia

Il Torino e Ignazio Abate sono ormai a un passo dall’accordo che dovrebbe legare le due parti per la prossima stagione. La trattativa, portata avanti negli ultimi giorni, è entrata nella fase conclusiva e l’ufficialità sembra essere ormai imminente.

Nel frattempo è arrivata la separazione definitiva tra Abate e la Juve Stabia. Ora non resta che attendere il comunicato del Torino, che dovrebbe annunciare a breve Ignazio Abate come nuovo allenatore granata per la stagione 2026/27.