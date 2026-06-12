Il difensore del Midtjylland resta uno degli obiettivi di mercato del Torino, ma la trattativa potrà svilupparsi solo dopo il Mondiale

In vista della prossima stagione, il Torino ha iniziato a muoversi sul mercato con l’obiettivo di individuare i profili più adatti a rinforzare una rosa che sarà chiamata a inaugurare un nuovo ciclo tecnico. Tra i nomi che stanno raccogliendo maggiore attenzione nelle ultime settimane figura quello di Martin Erlic, difensore centrale di proprietà del Midtjylland.

Il centrale croato rappresenta un profilo particolarmente interessante per il club granata, soprattutto per la conoscenza già maturata del calcio italiano. Le esperienze vissute con le maglie di Spezia, Sassuolo e Bologna gli hanno infatti permesso di acquisire familiarità con ritmi, caratteristiche e richieste tattiche della Serie A, un fattore che potrebbe agevolarne l’eventuale inserimento. Per questo motivo, Erlic viene considerato una soluzione affidabile e pronta all’uso, in grado di garantire esperienza nel campionato italiano e solidità a un reparto che potrebbe essere interessato da diversi cambiamenti nel corso della sessione di mercato.

Il Mondiale prima di chiudere la stagione

Prima di concentrarsi sul proprio futuro e archiviare definitivamente la stagione, Erlic avrà l’opportunità di mettersi in mostra sul palcoscenico più prestigioso del calcio internazionale. Il difensore croato è infatti stato convocato dalla sua nazionale per il Mondiale, una vetrina importante che potrebbe rivelarsi significativa anche in ottica mercato. Pur non partendo tra i titolari di riferimento della selezione croata, Erlic potrebbe comunque ritagliarsi spazio nel corso della competizione, sfruttando le occasioni che gli verranno concesse a gara in corso. Le sue prestazioni saranno osservate con particolare attenzione anche dal Torino, che da tempo segue il giocatore con interesse. Un rendimento convincente nel torneo potrebbe infatti rappresentare un ulteriore elemento a suo favore e spingere il club granata ad accelerare eventuali valutazioni in vista di un possibile affondo sul mercato.

Un centrale per rinforzare il reparto

In casa Torino regna ancora incertezza sugli interpreti del reparto difensivo per la prossima stagione. Con l’addio di Maripan e i dubbi sul futuro di Marianucci e Ebosse (per il primo Petrachi è al lavoro per rinnovare il prestito, il secondo dovrebbe essere riscattato, ma l’opzione d’acquisto al momento non è ancora stata esecitata9, serviranno nuovi profili in grado di garantire profondità e affidabilità al reparto. In questo contesto, Erlic potrebbe rappresentare una soluzione interessante, capace non solo di allungare le rotazioni ma anche di contendere un posto da titolare grazie all’esperienza già maturata in Serie A.