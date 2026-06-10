Tutto quello che c’è da sapere sul difensore del Midtjylland, ex Sassuolo, profilo che piace al Torino e al direttore Petrachi

Martin Erlic nasce il 24 gennaio 1998 a Zadar, in Croazia. La sua carriera calcistica inizia nelle giovanili della Dinamo Zagabria, squadra di punta del paese. Il giocatore è stato adocchiato dal Torino, come profilo adatto per rinnovare il pacchetto difensivo granata.

Nel 2012 si trasferisce nel vivaio del Rijeka, squadra a cui rimane legato fino al 2014, quando dall’Under 17 si trasferisce in Italia, nel settore giovanile del Parma. L’anno seguente si aggrega alla Primavera del Sassuolo, club che segnerà gran parte della sua carriera calcistica. Tra il 2017 e il 2019 Erlic lascia per due volte il Sassuolo, andando in prestito prima al Sudtirol e poi allo Spezia. Al termine del prestito, i liguri acquistano definitivamente il difensore, che rivenderanno nuovamente al Sassuolo nel 2021, il quale però lo lascerà in prestito sempre allo Spezia. Terminato il prestito, nell’estate del 2022, rimarrà in neroverde per 2 anni, salvo poi trasferirsi al Bologna nella finestra di calciomercato estiva del 2024. L’anno seguente, nell’estate del 2025 il trasferimento in Danimarca al Midtjylland. Per Erlic anche 13 presenze con la nazionale maggiore della Croazia, con anche un gol messo a referto.

Caratteristiche tecniche

Erlic è un difensore centrale di spessore, alto 192 centimetri, altezza che può essere un’arma in più anche in ottica calci piazzati. Di piede destro, il croato è stato abituato a giocare in una difesa a 4 e soprattutto in una difesa 3, dove è in grado di ricoprire sia il ruolo di braccetto, che di centrale difensivo. Una duttilità, quella di Erlic, utile a fornire più alternative nel reparto arretrato. Il vizio del gol non gli manca, nella sua esperienza spezzina ben 5 gol, con altri 2 segnati tra Sassuolo e Midtjylland.

Erlic, la carriera