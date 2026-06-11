Il Cholito non è certo di rimanere in granata: Petrachi si muoverà sul mercato a seconda di quale sarà la scelta dell’attaccante e di Cairo

Resta ancora in bilico il futuro di Simeone al Torino. Il Cholito, anche in una recente intervista, non ha nascosto il desiderio di tornare un giorno a vestire la maglia del River Plate: “La mia vita era piena di River. E nel River sono diventato calciatore. Per me il River è tutto”.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Cairo e il Cholito, durante il quale le parti si confronteranno sulle rispettive intenzioni in vista del futuro. Al momento, però, la permanenza di Simeone in granata appare tutt’altro che certa. Per assicurarsi il giocatore a titolo definitivo, il Torino ha investito circa 8 milioni di euro (considerati i bonus) e difficilmente la società sarà disposta a privarsene senza un’offerta ritenuta adeguata. Un eventuale trasferimento verrà dunque preso in considerazione soltanto a fronte di una proposta economicamente vantaggiosa per il club.

Sostituire il miglior realizzatore della squadra

Qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta soddisfacente, il Torino non dovrà limitarsi a valutare l’aspetto economico dell’operazione, ma sarà chiamato anche a colmare l’eventuale vuoto tecnico lasciato da Simeone. Nel corso dell’ultima stagione, infatti, il Cholito si è affermato come uno dei punti di riferimento della formazione granata, chiudendo l’annata con 11 reti e conquistando il titolo di miglior marcatore della squadra, oltre a classificarsi tra i migliori realizzatori del campionato.

In caso di partenza dell’attaccante argentino, il Torino sarà quindi costretto a intervenire sul mercato alla ricerca di un profilo in grado di raccoglierne l’eredità. L’obiettivo sarà individuare un giocatore dotato di personalità, leadership e fiuto del gol, capace non solo di guidare il reparto offensivo, ma anche di contribuire a dare continuità e identità al progetto tecnico della squadra.

La sua permanenza per far crescere la squadra

Nel caso in cui Simeone dovesse rimanere al Torino anche nella prossima stagione, la squadra potrebbe affrontare il nuovo ciclo tecnico facendo affidamento sull’esperienza e sulla leadership di uno dei giocatori più rappresentativi della rosa. In un contesto caratterizzato dall’arrivo di un allenatore giovane e da un progetto in fase di sviluppo, la permanenza del Cholito rappresenterebbe una garanzia importante per favorire un avvio solido e dare continuità al percorso della squadra.

Nel corso della stagione, l’attaccante argentino potrebbe confermarsi non solo come punto di riferimento in campo, ma anche come guida all’interno dello spogliatoio. La sua esperienza e il suo carisma potrebbero infatti rivelarsi preziosi per accompagnare la crescita dei giovani (il Torino interverrà comunque sul mercato alla ricerca di elementi di prospettiva per rinforzare il reparto avanzato) e facilitare il loro inserimento all’interno del gruppo, contribuendo così alla costruzione di una solida identità di squadra.