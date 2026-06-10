Ecco la situazione attuale sulle panchine di Serie A: due ex allenatori del Torino si contendono la guida tecnica di una neopromossa

Con l’avvicinarsi dell’apertura del calciomercato, diverse società di Serie A sono al lavoro per definire la guida tecnica in vista della prossima stagione.

Il Torino, in particolare, sembra ormai vicino alla scelta di Ignazio Abate, giovane allenatore che, dopo l’esperienza in Serie B, potrebbe portare idee nuove e maggiore freschezza all’ambiente granata. Anche le neopromosse, dal canto loro, stanno valutando profili in grado di garantire esperienza e solidità per affrontare al meglio un campionato competitivo come quello di Serie A, orientandosi spesso verso tecnici già abituati alla massima serie italiana.

Vanoli e Baroni candidati per la guida di una neopromossa

Tra le neopromosse in Serie A, il Monza è una delle società più attive nella ricerca del nuovo allenatore. Con Bianco sempre più vicino alla panchina del Pisa, retrocesso nella passata stagione, il club lombardo sta valutando diverse alternative per la guida tecnica. Tra i profili monitorati figurano due nomi legati al recente passato del Torino: Vanoli e Baroni. Entrambi sono infatti tra i principali candidati presi in considerazione dal Monza per la prossima stagione. I due tecnici hanno guidato il club granata nelle ultime annate, seguendo percorsi differenti ma accomunati dall’esonero al termine della loro esperienza sulla panchina torinese.

Le big italiane in cerca di un allenatore

Oltre all’incertezza che riguarda le panchine delle neopromosse, anche alcune big del calcio italiano sono alla ricerca di nuovi profili tecnici. Il Milan, dopo l’esonero di Allegri, è alla ricerca di un allenatore esperto in grado di risollevare la situazione e riportare stabilità in un contesto segnato da un’a crisi’ incertezza gestionale all’interno dell’ambiente rossonero. Anche l’Atalanta, dopo il recente esonero di Palladino, è alla ricerca di un tecnico in grado di restituire fiducia alla squadra e rilanciarla in chiave europea, con l’obiettivo di tornare in Champions League dopo la mancata qualificazione della scorsa stagione.