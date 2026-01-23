Toro.it

Andrey Sazonov ha parlato ai microfoni di Sport24.ru del futuro di suo figlio, nonché attuale difensore del Torino

Andrey Sazonov ha rivelato ai microfoni di Sport24.ru la concreta possibilità di una partenza del calciatore georgiano Saba Sazonov, attualmente in forza al Torino: “Se il Torino si comporterà in modo adeguato, un trasferimento potrebbe concretizzarsi. Si tratta di club dei top 5 campionati europei. Dal campionato russo c’era interesse nella scorsa finestra di mercato, ma non prendiamo in considerazione la Russian Premier League per un ritorno.”

Il padre del difensore granata ha poi proseguito ricordando quanto successo durante la sessione del mercato estivo:“Nell’ultima finestra di calciomercato, il Torino ha ricevuto un’ottima offerta dal  Getafe. Ma, dato che il Torino ha sbagliatol’indirizzo e-mail del giocatore e il trasferimento è stato effettuato all’ultimo minuto, tutto poi è saltato”.

Berggreen
Berggreen
4 minuti fa

Sono stato il primo io a dirlo,giocatore di una classe immensa,genio assoluto,sia lui che il padre.Shazzan .Chapeau.

Last edited 3 minuti fa by Berggreen
Davide Junior1968
Davide Junior1968
10 minuti fa

Real Barca e Atletico in Spagna, Liverpool Arsenal e M.U. in Inghilterra, PSG in Francia, Bayer in Germania. Tutte squadre così, grandissima plus in arrivo.

Kawasaki77
Kawasaki77
23 minuti fa

Madoi. Spero almeno che sia una città fornita di tram.

