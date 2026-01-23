Asllani, Nkounkou, Biraghi, Sazonov, Ilic: il punto sulle cessioni a poco più di una settimana dal gong

Manca poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato invernale. Tra nuovi volti, arrivi sfumati, e uscite ancora da piazzare, il Toro si prepara agli ultimi giorni di trattative. Il nodo principale, individuato da Petrachi già ad inizio gennaio, è sicuramente quello legato alle uscite. Il ds si trova a dover sfoltire un organico ampio ma pieno di esuberi e di buchi da colmare per via del cambio di assetto attuato a stagione in corso.

Ad una settimana dal gong i principali indiziati per lasciare il club già in questa sessione devo ancora trovare una sistemazione, tra rientri dai prestiti e situazioni ancora da sbloccare. Nkounkou, Asllani e Sazonov, per stessa ammissione di Petrachi, sono stati individuati da tempo come giocatori in uscita, ma le loro situazioni vivono una fase di stallo.

Nkounkou, essendo sceso in campo ad agosto con la maglia dell’Eintracht Francoforte, può solo fare rientro alla base, e non può vestire una terza maglia in questa stagione. La sua situazione resta quindi legata esclusivamente alla volontà del club tedesco.

Asllani, le offerte rifiutate e la Turchia alle porte

Il fronte Asllani sembra invece quello più vicino ad una risoluzione. Il centrocampista albanese ha ricevuto interessamenti sia dall’Italia – Genoa e Bologna in primis – che dall’estero, con il Besiktas che vorrebbe portarlo in Turchia.

Il centrocampista avrebbe già rifiutato diverse offerte, poiché non intenzionato a scegliere una destinazione che non lo convinca al 100%. La sensazione è che la sua situazione possa però sbloccarsi, con l’Inter che pronta a girarlo nuovamente in prestito.

Biraghi, Sazonov e Ilic: il terzino verso l’Hellas

Per quanto riguarda Biraghi, dopo aver rifiutato la Serie B e il Monza il terzino sembra ora diretto verso un ritorno a Verona. Il classe 1992 ha infatti un rapporto speciale con la città, avendo già giocato con il Chievo in passato, e potrebbe presto farci ritorno, questa volta sponda Hellas. La trattativa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Anche Sazonov e Ilic restano due nomi in uscita, e le rispettive situazioni da monitorare. Dopo la suggestione di inizio gennaio di una scambio Toro-Lazio con Belahyane e il serbo coinvolti, la pista sembra essersi raffreddata.