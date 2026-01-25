Nelle ultime ore si è registrato un’interesse da parte del Torino per il difensore brasiliano classe 2003 del Corinthians
Il Torino dopo l’indecorosa sconfitta di Como si muove sul mercato in entrata, per aggiungere tasselli a una difesa in netta difficoltà. Nelle ultime ore la società granata è sulle orme di Tchoca, difensore brasiliano classe 2003 attualmente in forza al Corinthians. Le due società stanno trattando per trovare l’intesa finale e si attendono risvolti prossimamente.
COPIO E INCOLLO
raga, questo è fortissimo; lo cercava il Real Madrid ma sembra abbia detto che vuole sposare il progetto del nanoTDCFDMFDP…
Non c’entra con l’articolo ma attenzione che il ritiro potrebbe essere un boomerang… giocatori svogliati e a cui della squadra non frega niente tantomeno dei tifosi, società in cui a capo c’è uno che ha dimostrato ampiamente il suo livello mediocre, Ds che con questa mossa tenta di fare il… Leggi il resto »
Perfino De Rossi ora ci piscix in testa
Esattamente…