Nelle ultime ore si è registrato un’interesse da parte del Torino per il difensore brasiliano classe 2003 del Corinthians

Il Torino dopo l’indecorosa sconfitta di Como si muove sul mercato in entrata, per aggiungere tasselli a una difesa in netta difficoltà. Nelle ultime ore la società granata è sulle orme di Tchoca, difensore brasiliano classe 2003 attualmente in forza al Corinthians. Le due società stanno trattando per trovare l’intesa finale e si attendono risvolti prossimamente.

Gianluca Petrachi and Urbano Cairo attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
ultimo aggiornamento: 25-01-2026

BeppeToro
BeppeToro
1 ora fa

COPIO E INCOLLO
raga, questo è fortissimo; lo cercava il Real Madrid ma sembra abbia detto che vuole sposare il progetto del nanoTDCFDMFDP…

GK 72
GK 72
2 ore fa

Non c’entra con l’articolo ma attenzione che il ritiro potrebbe essere un boomerang… giocatori svogliati e a cui della squadra non frega niente tantomeno dei tifosi, società in cui a capo c’è uno che ha dimostrato ampiamente il suo livello mediocre, Ds che con questa mossa tenta di fare il… Leggi il resto »

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
2 ore fa

Perfino De Rossi ora ci piscix in testa

GK 72
GK 72
2 ore fa
Reply to  Scin{[Scin(Scin)]}

Esattamente…

