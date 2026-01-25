Nelle ultime ore si è registrato un’interesse da parte del Torino per il difensore brasiliano classe 2003 del Corinthians

Il Torino dopo l’indecorosa sconfitta di Como si muove sul mercato in entrata, per aggiungere tasselli a una difesa in netta difficoltà. Nelle ultime ore la società granata è sulle orme di Tchoca, difensore brasiliano classe 2003 attualmente in forza al Corinthians. Le due società stanno trattando per trovare l’intesa finale e si attendono risvolti prossimamente.