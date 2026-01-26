Calciomercato Torino, in mattinata il Corintihans ha ufficializzato l’addio di Tchoca, che si trasferirà al Torino in prestito
Ufficiale il trasferimento di Tchoca al Torino, a confermarlo è il club di appartenenza del giocatore, il Corintihans. Il club brasiliano ha confermato in maniera ufficiale la chiusura positiva della trattativa, che si era infuocata nelle ultime ore di ieri sera. Il brasiliano arriva in prestito (oneroso a 1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 4,5 milioni di euro più 1 di bonus), che diventerà obbligo in caso di 10 presenze da 45 minuti ciascuna. Il Corintihans, inoltre, riceverà un 12% del prezzo dell’eventuale futura rivendita.
Nel frattempo il Toro accelera anche per Olusesi.
Semmai è la Cairese che deve ufficializzare l’arrivo dal Corinthians,non il contrario.💆
Ma andate a 💩 voi e la tapioca con scappellamento a destra che arriva!
Anche questo è un prospetto come lo spagnolo, oggi possono fare poco, invece noi abbiamo bisogno oggi. Anche io mi chiedo perché non rientra Dellavalle, è molto peggio di sto brasiliano? A me quest’estate un tifoso modenese me ne ha parlato benissimo, mi disse solo che è fragile, si fa… Leggi il resto »
… Niang, che bei ricordi…
Ce ne fosse uno di “pupillo” che avesse fatto bene, mo stiamo pure pensando ad un altro pupillo di Bavoni, No-Slin
Signore liberaci dal male!