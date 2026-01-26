Toro.it

Calciomercato Torino, in mattinata il Corintihans ha ufficializzato l’addio di Tchoca, che si trasferirà al Torino in prestito

Ufficiale il trasferimento di Tchoca al Torino, a confermarlo è il club di appartenenza del giocatore, il Corintihans. Il club brasiliano ha confermato in maniera ufficiale la chiusura positiva della trattativa, che si era infuocata nelle ultime ore di ieri sera. Il brasiliano arriva in prestito (oneroso a 1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 4,5 milioni di euro più 1 di bonus), che diventerà obbligo in caso di 10 presenze da 45 minuti ciascuna. Il Corintihans, inoltre, riceverà un 12% del prezzo dell’eventuale futura rivendita.

Nel frattempo il Toro accelera anche per Olusesi.

TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 26-01-2026

Iscriviti
Notificami
28 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Berggreen
Berggreen
15 minuti fa

Semmai è la Cairese che deve ufficializzare l’arrivo dal Corinthians,non il contrario.💆

Bologna
Bologna
31 minuti fa

Ma andate a 💩 voi e la tapioca con scappellamento a destra che arriva!

pulici
pulici
38 minuti fa

Anche questo è un prospetto come lo spagnolo, oggi possono fare poco, invece noi abbiamo bisogno oggi. Anche io mi chiedo perché non rientra Dellavalle, è molto peggio di sto brasiliano? A me quest’estate un tifoso modenese me ne ha parlato benissimo, mi disse solo che è fragile, si fa… Leggi il resto »

Last edited 36 minuti fa by pulici
oroToro
oroToro
15 minuti fa
Reply to  pulici

… Niang, che bei ricordi…
Ce ne fosse uno di “pupillo” che avesse fatto bene, mo stiamo pure pensando ad un altro pupillo di Bavoni, No-Slin
Signore liberaci dal male!

Last edited 14 minuti fa by oroToro

Calciomercato Torino: trattativa per Tchoca del Corinthians

Calciomercato Torino, passi avanti per Olusesi del Tottenham 