Calciomercato Torino, in mattinata il Corintihans ha ufficializzato l’addio di Tchoca, che si trasferirà al Torino in prestito

Ufficiale il trasferimento di Tchoca al Torino, a confermarlo è il club di appartenenza del giocatore, il Corintihans. Il club brasiliano ha confermato in maniera ufficiale la chiusura positiva della trattativa, che si era infuocata nelle ultime ore di ieri sera. Il brasiliano arriva in prestito (oneroso a 1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 4,5 milioni di euro più 1 di bonus), che diventerà obbligo in caso di 10 presenze da 45 minuti ciascuna. Il Corintihans, inoltre, riceverà un 12% del prezzo dell’eventuale futura rivendita.

Nel frattempo il Toro accelera anche per Olusesi.