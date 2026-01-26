Accelerata definitiva per Olusesi del Tottenham, Petrachi conta di chiudere per il centrocampista classe 2007 in settimana

Il Toro accelera sul mercato, dopo la batosta per 6-0 contro il Como, la società granata sembra aver scoperto anche il pedale dell’acceleratore e in giornata ha già messo a segno un colpo, quello per Tchoca, ufficializzato dal Corinthians in mattinata. E’ notizia però dell’ultima ora quella di nuovi passi avanti anche sul fronte Olusesi, il centrocampista classe 2007 del Tottenham è pronto al trasferimento nel capoluogo piemontese. Petrachi conta di chiudere il trasferimento in settimana, con il giocatore inglese, che nonostante la giovane età, si aggregherebbe alla prima squadra, senza però escludere una gestione sulla falsa riga di Rivas, quindi con possibilità di vederlo maggiormente in campo con la Primavera di Baldini.