La dirigenza granata ha avviato i primi contatti con i biancocelesti per valutare la possibilità di ottenere l’attaccante olandese

Il Torino, dopo un periodo di risultati negativi, sarà costretto a muoversi nuovamente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Baroni.

Oltre a valutare difensori e centrocampisti, la società sta iniziando a guardare anche al reparto offensivo. Al momento, il principale candidato per rinforzare l’attacco sembra essere Noslin. L’attaccante olandese ha già lavorato con Baroni al Verona, dove sotto la sua guida ha messo in mostra ottime prestazioni, attirando anche l’interesse della Lazio.

Primi contatti con la Lazio: Ngonge può essere un fattore

La trattativa tra Torino e Lazio è ancora agli inizi, ma nei prossimi giorni il trasferimento di Noslin potrebbe concretizzarsi. L’attaccante olandese è in uscita dalla Lazio, che vedrebbe di buon occhio una sua cessione. Nella possibile operazione potrebbe rientrare anche Ngonge. Nonostante il belga abbia ritrovato il ruolo da titolare nelle ultime settimane, potrebbe essere ceduto durante questa finestra di mercato invernale, visto anche il ridoto impatto che ha avuto all’interno della rosa granata. La Lazio lo aveva già seguito in passato, e il suo inserimento nella rosa permetterebbe a Sarri di aumentare la profondità del reparto offensivo, soprattutto considerando che il mercato in uscita dei biancocelesti potrebbe non essere ancora concluso.