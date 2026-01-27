Calciomercato Torino / Il belga può partire, due le piste calde: l’offerta dalla Spagna e il possibile scambio con Noslin

Nelle ultime due partite, contro la Roma e contro il Como, Marco Baroni ha schierato titolare Cyril Ngonge nell’attacco del Torino. Queste potrebbero però essere state le ultime partite con la maglia granata per il belga, che in questi mesi non ha mai convinto e che potrebbe lasciare il Piemonte. Due le piste calde al momento: la prima porta alla Lazio, la seconda all’Espanyol.

Calciomercato Torino: per Ngonge due offerte

Gianluca Petrachi ha infatti avviato una trattativa con il club biancoceleste che prevede il possibile scambio di Ngonge con Tijjani Noslin, altro giocatore che Baroni conosce bene avendolo allenato sia al Verona che successivamente proprio alla Lazio. La trattativa non è però semplice da portare a termine, anche se i dialoghi tra le parti stanno proseguendo.

Nella giornata di lunedì si è però fatto avanti per Ngonge anche l’Espanyol. La società di Barcellona è al momento quinta nella Liga, in piena corsa per la qualificazione a una coppa europea e sta cercando rinforzi per il proprio reparto offensivo.

Trattativa anche con il Napoli

Sia la Lazio che l’Espanyol, però, oltre che con il Torino stanno parallelamente parlando anche con il Napoli: il club di Aurelio De Laurentiis è infatti proprietario del cartellino del giocatore, che in estate si era trasferito sotto la Mole con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Una cifra alta, che certamente a fine stagione Cairo non spenderà: anche per questo motivo da parte del Napoli è arrivata un’apertura a cedere Ngonge a un altro club già in questa sessione di mercato.