Il Torino comunica il rinnovo di contratto e la cessione in prestito del centrale classe 2005
Tramite una nota ufficiale, il Torino ha annunciato il rinnovo di contratto del centrale irlandese Senan Mullen, rientrato dal prestito al Mantova.
Contestualmente, nella stessa nota, il club annuncia il suo nuovo prestito: il classe 2005 è stato ceduto a titolo temporaneo sino al 31 dicembre 2026 al Bohemian Football Club. In seguito, il comunicato ufficiale.
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del difensore Senan Michael Mullen sino al 30 giugno 2028, con opzione per quella successiva. Successivamente, il Club ha ceduto al Bohemian Football Club, a titolo temporaneo sino al 31 dicembre 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, rientrato dal prestito al Mantova 1911.
Il Torino saluta Senan con un affettuoso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale.