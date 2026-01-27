il giorno di Tchoca in casa Torino. Visite mediche in corso per il centrale ex Corinthias

È il giorno di Tchoca in casa Torino. Il centrale ex Corinthias, dopo essere partito dal Brasile ieri sera , è atterrato in Italia, a Milano, in mattinata. Il difensore brasiliano è poi arrivato a Torino intorno alle 11.30, dove ha svolto le visite mediche presso l’Istituto di Medica dello Sport.

Il giocatore, terminate le visite, firmerà il suo contratto col Torino e sarà annunciato dal club. Per lui potrebbe poi essere necessario far ritorno in Brasile per le ultime formalità burocratiche prima di tornare a disposizione.