Reso noto ufficialmente il trasferimento di Enrico Manzi al Torino, il difensore classe 2008 giocherà in Primavera

Il Torino FC ha comunicato attraverso i suo canali l’acquisto di Enrico Manzi, difensore classe 2008. Il giocatore è stato acquistato dall’Inter SM Sammaurese a titolo definitivo e farà parte del Torino Primavera. Arriva un altro rinforzo per la squadra di Baldini che, in piena corsa salvezza, chiude un altro acquisto importante per il proseguo della stagione.

Gianluca Petrachi, sporting director of Torino FC, loosk on prior to the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 27-01-2026

sparpacello
sparpacello
20 minuti fa

Ma qualche bella manza no???

underdog
underdog
33 minuti fa

Ahahahhaah
Letto il titolo, all’inizio pensavo si trattasse del compianto Maestro Manzi che insegnava l’italiano in tv negli anni 60 (comunque utile visto che lo spogliatoio ormai sembra una babele)

Davide Junior1968
Davide Junior1968
1 ora fa

Manzi tanti, Toro poco, o meglio: niente.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
57 minuti fa
Reply to  Davide Junior1968

Fa parte della famosa “carne al fuoco” di cui parlava il porco.

