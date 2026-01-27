Reso noto ufficialmente il trasferimento di Enrico Manzi al Torino, il difensore classe 2008 giocherà in Primavera
Il Torino FC ha comunicato attraverso i suo canali l’acquisto di Enrico Manzi, difensore classe 2008. Il giocatore è stato acquistato dall’Inter SM Sammaurese a titolo definitivo e farà parte del Torino Primavera. Arriva un altro rinforzo per la squadra di Baldini che, in piena corsa salvezza, chiude un altro acquisto importante per il proseguo della stagione.
