Le notizie del calciomercato italiano delle ultime 24 ore: Mandas al Bournemouth, Vazquez torna in argentina

Sono ancora numerose le trattative in corso, quando manca poco meno di una settimana alla chiusura del calciomercato invernale. Nelle ultime ore la Lazio di Maurizio Sarri è decisamente on fire nel mercato d’uscita ed entrata. E’ ufficiale il passaggio in prestito con diritto di riscatto di Christos Mandas al Bournemouth. Il portiere greco vola, dunque, in Inghilterra con l’obbiettivo di trovare minuti in campo. La Lazio acquista dalla Reggiana il giovane portiere Edoardo Motta, che prenderà le redini del portiere greco come vice di Provedel. La società biancoceleste non si ferma qui, nelle ultime ore è stato ufficializzato un altro innesto, questa volta in attacco. Daniel Maldini è approdato a Roma in queste ore dove ha svolto le visite mediche e a breve è attesa la firma. La a Lazio ha anche confermato la permanenza di Alessio Romagnoli, mettendo a tacere le voci circa una sua imminente partenza. Scendendo un pò più in basso in classifica, la Cremonese ufficializza la cessione del Mudo Vasquez al Belgrano, squadra che milita nella Liga Profesional argentina. La squadra di Nicola ufficializza anche un nuovo innesto: Milan Djuric è un nuovo giocatore grigiorosso, ceduto a titolo definitivo dal Parma.

Napoli, Fiorentina e Bologna

Il Napoli di Antonio Conte, in virtù dei numerosi infortuni, necessita di operare nel reparto offensivo e a tal proposito si registra un forte interesse per Alisson Santos. L’attaccante brasiliano classe 2002 dello Sporting Lisbona, ha dato la sua disponibilità per giocare perla squadra partenopea che sta lavorando per acquistare il giocatore in prestito. Sempre nel mercato d’entrata si registra un interesse anche per Niccolo Fortini, terzino della Fiorentina. Sul fronte delle uscite, invece, sembra essere definitivamente saltato l’accordo tra Napoli e Venezia circa il trasferimento di Giuseppe Ambrosino, che rimarrà in azzurro. Il Bologna DI Italiano è invece alla ricerca di un trequartista e a tal proposito si è registrato un interesse per Fazzini della Fiorentina.